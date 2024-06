Città

SARONNO – La Città di Saronno è stata crocevia di storie, memorie e tradizioni, luogo di transito di persone ed esperienze eterogenee. Con l’obiettivo di promuovere questo patrimonio culturale, l’Amministrazione Comunale, intende raccontare e migliorare la fruizione di alcuni punti di interesse cittadini, promuovendone la conoscenza e la coscienza storica locale.

È prevista l’installazione di tre nuovi pannelli informativi in cristallo al progetto Memoria, arte e comunità riguardanti la collezione museale Giuditta Pasta – La Divina con sede a Villa Gianetti, la Colonna della Croce di via Portici e il Monumento ai Caduti di Libero Andreotti in viale Santuario.

I tre nuovi totem si aggiungono a cinque pannelli già realizzati in passato, grazie ad un’iniziativa del Lions Club Saronno Host per i siti di Casa Morandi, la collezione pittorica dedicata al Chiarismo con sede a Villa Gianetti, il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, la Chiesa di San Francesco e il Monumento della Riconoscenza. Con le nuove installazioni, realizzate grazie al contributo del Lions Club Saronno Host Solidalia, si è mantenuta di fatto la collaborazione già avviata e si porta a conclusione l’ampio progetto Memoria, arte e comunità, co-finanziato dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus, e realizzato dall’Amministrazione comunale in partenariato con la Società Storica Saronnese.

