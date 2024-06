La società varesotta si assicura un estremo difensore di grande esperienza e qualità. Chironi, portiere classe 1997, arriva da due stagioni in Eccellenza, ma vanta un curriculum prestigioso avendo vestito in passato le maglie di Nardò, Cerignola, Virtus Verona e Lecce, dove è stato terzo portiere in Serie A.

Chironi è noto per la sua abilità tra i pali, e la capacità di leggere il gioco. Durante la sua carriera ha collezionato numerose presenze in categorie superiori, dimostrando sempre grande affidabilità e sicurezza.