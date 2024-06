Volley

CARONNO PERTUSELLA – Il sogno che si era nei giorni scorsi concretizzato con una marcia trionfale nei playoff di serie B s i è ora infranto di fronte alla contestazione che in zona le strutture sportive sono troppo carenti: impossibilitata a giocare sul campo di casa (il tetto è troppo basso per le regole della categoria superiore) ed a reperire una alternativa nel comprensorio, la Rossella Ets Pallavolo Caronno Pertusella ha oggi annunciato la rinuncia alla serie A3 appena conquistata.

Si legge in una nota del club: “L‘associazione sportiva Caronno Pertusella Pallavolo dopo aver comunicato formalmente alla Lega Pallavolo serie A la rinuncia al titolo di Serie A3 conquistato sul campo lo scorso 5 giugno, è attualmente al lavoro per programmare la prossima stagione, con rinnovato impegno ed entusiasmo”.

Queste le parole del presidente Matteo Ferrario “Abbiamo raggiunto un prestigioso risultato per tutta la Caronno sportiva grazie ad un encomiabile lavoro di squadra, staff e dirigenza. Nonostante l’impegno dei nostri sponsor, ai quali va la più ampia gratitudine per aver sostenuto questo progetto sportivo, i ristretti tempi organizzativi, la mancanza di una struttura idonea a disputare la Serie A ed i costi, sempre più gravosi da sostenere per praticare una pallavolo di alto livello, non ci consentono al momento di disputare il campionato di categoria superiore. Si è trattato di una scelta difficile ma è prevalso il senso di responsabilità rispetto ad una struttura sportiva che sta comunque investendo sul proprio settore giovanile e che ha anche una squadra femminile in crescita”. I gialloblu romperanno le righe nella cena di fine stagione del prossimo martedì 25 giugno, alla presenza di sponsor, sostenitori e team.

(foto di Giovanni Pini)

