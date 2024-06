Calcio

TRADATE- Il nuovo Tradate Abbiate continua a costruire la rosa per la prossima stagione. In arrivo due nuovi acquisti.

Il primo colpo in entrata del direttore sportivo Cuscunà è l’attaccante classe 1996, Alessandro Ponti. La nuova punta del Tradate Abbiate ha avuto esperienze significative con le maglie di Meda, Base 96, e nell’ultima stagione ha giocato sia a Cesate che a Brugherio. Ponti porterà la sua esperienza al reparto offensivo della squadra, contribuendo con la sua capacità di finalizzazione e il bagaglio maturato nelle precedenti esperienze. La sua formazione nelle giovanili dell’Inter e il percorso nei vari club dilettantistici lo rendono un rinforzo prezioso per il Tradate Abbiate.

Il secondo colpo in entrata è il difensore classe 1998, Alberto Ronzoni. Il centrale, proveniente dall’Universal Solaro, ha calcato anche i campi di categorie superiori. In passato, infatti, ha vestito la maglia dell’Ardor Lazzate, giocando in Eccellenza. Difensore di categoria, Ronzoni apporterà sicuramente affidabilità e solidità al reparto arretrato, contribuendo a rinforzare la squadra con la sua esperienza e capacità difensive.

Oltre a questi due nuovi acquisti, il ds ha confermato anche diversi giocatori di Tradate e Nuova Abbiate e concluso altri due colpi in difesa e attacco.

