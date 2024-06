news

Il progetto si sta preparando a debuttare sui principali exchange, con i primi investitori che sperano in un rapido guadagno.

La fase di prevendita del progetto è già in dirittura d’arrivo. Ciò significa che rimane appena un giorno per acquistare Sealana a basso prezzo.

Ma che cos’è Sealana?

Sealana è una meme coin ispirata all’immagine di una foca grassottella che conduce uno stile di vita malsano, facendo continuamente spuntini e cercando avidamente la prossima opportunità di investimento nel mercato delle criptovalute. La foca non si cura dell’ambiente che la circonda, un luogo pieno di confezioni di cibo usate e altri rifiuti.

I creatori hanno dato al progetto un tono un po’ accattivante, con un approccio umoristico al patriottismo americano e alla vita “estrema” dei trader. Questa idea un po’ insolita per una meme coin è piaciuta a molti investitori e ha portato a un rapido aumento dell’interesse.

Fondata sulla blockchain Solana, Sealana sfrutta la stabilità, le prestazioni e i bassi costi di transazione della rete per offrire un’esperienza senza soluzione di continuità ai suoi utenti. L’importanza di Solana come piattaforma per le meme coin sta crescendo e i lanci di successo come quello di Slothana (SLOTH) stanno preparando il terreno per il promettente futuro di Sealana.

La prevendita di Sealana è quasi finita

La prevendita della criptovaluta Sealana è stata di successo già dal primo mese, e si è distinta per diversi aspetti che hanno contribuito a questo successo. La prevendita non è stata suddivisa in fasi: il prezzo di Sealana è rimasto invariato, con 1 SEAL che costa costantemente $0,022 per token fino alla sua conclusione.

Gli investitori possono acquistare SEAL utilizzando diverse criptovalute, tra cui SOL, ETH, USDT e USDC, oltre alla valuta fiat tramite carte bancarie. Questa accessibilità ha giocato un ruolo chiave nell’attrarre un gruppo eterogeneo di investitori.

Quando i creatori di Sealana hanno annunciato una prevendita all’inizio di maggio, probabilmente non si aspettavano un inizio così brillante. La meme coin ha però raccolto più di $2 milioni in una dozzina di giorni. Ma non si è fermata lì, e nel giro di sette settimane ha raggiunto un finanziamento superiore ai $5 milioni, a testimonianza dell’alto livello di interesse e fiducia nel progetto.

Recentemente, gli sviluppatori hanno annunciato che la prevendita terminerà il 25 giugno 2024. Ciò significa che i potenziali investitori hanno ancora un giorno per acquistare Sealana al prezzo di prevendita. L’avvicinarsi della fine di questa fase del progetto creerà probabilmente un senso di FOMO tra coloro che non hanno ancora acquistato i token SEAL. Questo è ulteriormente alimentato dalle promettenti condizioni di mercato e dalla forte performance di altre meme coin basate su Solana.

Gli investitori che partecipano alla prevendita riceveranno i loro token tramite airdrop. Gli autori del progetto hanno optato per questa soluzione al fine di ridurre al minimo le commissioni di transazione. Le criptovalute acquistate su Solana saranno trasferite sulla stessa rete, mentre quelle acquistate su Ethereum saranno trasferite sulla blockchain di BNB. Questo approccio garantisce che gli investitori ricevano i loro token senza soluzione di continuità e non debbano sostenere ulteriori spese di commissione.

La prevendita termina domani 25 giugno.

Cosa rende il progetto diverso?

La prevendita di Sealana offre un’opportunità unica di partecipare a questa promettente impresa a un prezzo scontato. Ecco le caratteristiche principali per cui questa memecoin si distingue:

Approccio umoristico al progetto: il personaggio di Sealana, una foca paffuta con un debole per gli investimenti, cattura un’idea giocosa che si rivolge a un vasto pubblico. Questa combinazione di umorismo e satira rende questa meme coin a basso costo più di un semplice asset digitale. Fa riferimento a un noto personaggio della città di South Park, che coinvolge non solo gli investitori ma anche i fan della serie animata.

La rete Solana: costruita su questa blockchain, Sealana beneficia di un’elevata velocità di rete, di basse commissioni di transazione e di una solida infrastruttura blockchain. Queste caratteristiche sono particolarmente interessanti per le meme coin, che spesso registrano elevati volumi di transazioni e devono mantenere bassi i costi affinché gli investitori continuino a trovarle interessanti.

Struttura strategica di prevendita: Rendendo il token disponibile per la prevendita a un prezzo fisso e accettando diverse forme di pagamento, Sealana ha massimizzato la sua accessibilità e il suo appeal. Questo approccio inclusivo ha contribuito a creare una base di investitori solida e diversificata, ponendo contemporaneamente le basi per una crescita di successo.

