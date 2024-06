news

Stai valutando di intraprendere un viaggio in Giappone o un tour? Se vuoi immergerti in una cultura millenaria, scoprire paesaggi magici e incantati, esplorare città futuristiche, e assaporare una delle cucine tradizionali più particolari al mondo, è esattamente la meta che fa per te.

Non a caso si tratta di uno dei paesi più amati e visitati, che ogni anno accoglie milioni di traveller provenienti da ogni continente, attratti dalla sua bellezza unica e dalla sua ricca storia.

Se non ti abbiamo ancora convinto, vediamo i 4 motivi più importanti per visitare il paese del Sol Levante!

Viaggi in Giappone: la sua cultura millenaria

Templi antichi, tradizioni secolari, arti eleganti e raffinate. Visitare il Giappone significa immergersi in un mondo affascinante che da sempre ispira i viaggiatori. Complice anche la popolazione, che nei secoli si è sempre impegnata per preservare la propria cultura millenaria.

Chi ha già vissuto un tour in Giappone lo racconta come un’esperienza unica e senza tempo, un viaggio dove il passato si mescola armoniosamente con il presente. Dai maestosi templi buddisti e shintoisti nascosti tra le verdi colline, ai quartieri delle città che raccontano storie di millenaria spiritualità, fino alle tradizioni più antiche, come la cerimonia del tè e i festival stagionali.

Un mix di autenticità e tradizione, dove ogni momento è permeato dalla bellezza e dalla profondità della cultura giapponese.

Tour Giappone alla scoperta di paesaggi incantevoli

Il Giappone è una terra fatta di affascinanti contrasti naturali: imponenti montagne innevate, serene coste del Pacifico, rigogliosi giardini e parchi nazionali famosi in tutto il mondo.

Tra i luoghi più iconici ci sono sicuramente il maestoso Monte Fuji, i celebri giardini zen di Kyoto, e Sakura, con i suoi suggestivi ciliegi in fiore. Ma hai mai sentito parlare della trasformazione autunnale dei paesaggi giapponesi? Ogni angolo, dai giardini di Kyoto alla pittoresca campagna giapponese, si tinge di sfumature rosse, gialle e arancioni. Questo spettacolo straordinario ha persino dato origine al momijigari, letteralmente “caccia alle foglie rosse”, una tradizione che porta migliaia di giapponesi a viaggiare lungo il paese per ammirare l’autunno nei parchi più celebri.

Esplorare le città futuristiche del Giappone

Il Giappone, noto per la sua straordinaria fusione di tradizione e innovazione, ospita alcune delle città più futuristiche del mondo, tra cui Tokyo e Osaka.

Tokyo, la capitale del Giappone, è probabilmente la città più tecnologicamente avanzata al mondo. Un mosaico di grattacieli scintillanti, quartieri moderni come Shibuya e Shinjuku, e un sistema di trasporti all’avanguardia. La città ospita anche Odaiba, un’isola artificiale con attrazioni futuristiche come il TeamLab Borderless (museo di arte digitale interattiva).

Osaka è un altro epicentro della modernità giapponese. Il vivace quartiere di Dotonbori, illuminato da schermi LED e insegne al neon, offre un’esperienza visiva impressionante. La città è nota anche per l’Osaka Science Museum e l’Osaka Aquarium Kaiyukan, che utilizzano tecnologie avanzate per creare esperienze educative e interattive.

La cucina tradizionale famosa in tutto il mondo

In Giappone puoi vivere una delle esperienze culinarie più intense al mondo. Ogni piatto racconta una storia millenaria di tradizione e passione, e offre un viaggio sensoriale indimenticabile. Quali sono i piatti più importanti da assaggiare?

Sushi e sashimi : preparati con maestria dai migliori chef giapponesi, questi piatti offrono freschezza e gusti autentici. L’apice della cucina nipponica.

: preparati con maestria dai migliori chef giapponesi, questi piatti offrono freschezza e gusti autentici. L’apice della cucina nipponica. Ramen : il ramen giapponese è un capolavoro di comfort food. Ti consigliamo di assaggiare diverse tipologie di noodle, che puoi trovare in una vasta gamma di stili e sapori unici.

: il ramen giapponese è un capolavoro di comfort food. Ti consigliamo di assaggiare diverse tipologie di noodle, che puoi trovare in una vasta gamma di stili e sapori unici. Tempura : famosa per la sua croccantezza leggera e il suo sapore delicato, viene preparata con una varietà di ingredienti che vanno dal pesce alle verdure.

: famosa per la sua croccantezza leggera e il suo sapore delicato, viene preparata con una varietà di ingredienti che vanno dal pesce alle verdure. Yakitori: gli spiedini di carne alla griglia sono un pilastro dello street food giapponese. Marinati e cotti alla perfezione, offrono un’esplosione di sapori succulenti che deliziano il palato.

gli spiedini di carne alla griglia sono un pilastro dello street food giapponese. Marinati e cotti alla perfezione, offrono un’esplosione di sapori succulenti che deliziano il palato. Takoyaki: un’altra prelibatezza dello street food giapponese. Sfere caratterizzate da una consistenza morbida e un cuore cremoso di polpo, avvolte in una pastella dorata e croccante.

Viaggio organizzato in Giappone: vivi questa esperienza con un tour operator

Un viaggio in Giappone può essere tranquillamente organizzato da soli, ma per assicurarsi un’esperienza completa e vivere fino in fondo tutto quello di cui abbiamo parlato fino ad ora, noi ti consigliamo di affidarti a un tour operator.

Nei viaggi organizzati, soprattutto quelli di gruppo, gli operatori si occupano di tutta la logistica, inclusi alloggi, trasporti e prenotazioni per le attrazioni. Inoltre avrai l’opportunità di essere accompagnato da una guida esperta che conosce bene il paese e può arricchire la tua esperienza con approfondimenti sulla cultura, la storia e le tradizioni giapponesi.

Oggi sono decine i tour operator che offrono questa tipologia di servizio, ma uno dei più preparati per un viaggio in Giappone è senza dubbio Boscolo viaggi, che da più di quarant’anni organizza viaggi di gruppo nel paese nipponico e in tutto il mondo. Quattro tour che toccano le città più importanti, tra cui Tokyo, Nara, Kyoto e Osaka, e offrono esperienze autentiche e affascinanti.

Ti abbiamo convinto a prenotare un viaggio in Giappone?