Monza, 20 giugno 2024. Gli incendi boschivi non spaventano la Protezione Civile di Monza e della Brianza: nella mattinata di oggi alcune squadre del territorio hanno ricevuto una nuova fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) e un attestato di ringraziamento per la loro costante collaborazione con la Provincia e la loro disponibilità di intervento qualificato in ambito di antincendio boschivo (AIB).

Fra gli equipaggiamenti, acquistati con finanziamenti regionali e costati circa 22.900 € (IVA inclusa), troviamo caschi antincendio con occhiali antifumo, stivaletti resistenti al calore, tute e giacconi ignifughi, cinturoni portattrezzi. A riceverle sono stati i 25 volontari delle squadre specializzate AIB di A.V. Biassono, A.V.P.C. Cesano Maderno, A.V.P.C. “Franco Raso” di Macherio, G.C. Meda e A.V.P.C. Rio Vallone O.D.V. di Misinto, che hanno completato il corso dedicato e le relative esercitazioni pratiche. A questi dispositivi si aggiungono poi diverse attrezzature fra cui un’idrovora carrellata, un modulo antincendio per pick-up, un modulo motopompa a media-alta pressione, motopompe drenaggio, motoseghe, decespugliatori, serbatoi, vasche mobili e molto altro: tutte attrezzature fondamentali quando si tratta di soccorso in caso di incendio, e che supporteranno il grande impegno dei nostri volontari, un impegno che lascia il segno.

A un anno dall’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna, infatti, una delegazione di volontari della Protezione Civile MB che aveva soccorso i territori alluvionati è stata invitata a partecipare alla commemorazione organizzata a Faenza, sabato 15 giugno, insieme alle altre squadre che hanno collaborato giorno e notte, durante quei giorni drammatici, per aiutare la popolazione. La giornata è stata l’occasione di condividere con altri colleghi le comuni memorie di quei momenti, ancora vive nei loro ricordi.

Il Presidente della Provincia MB, Luca Santambrogio, e la Consigliera delegata alla Protezione Civile, Marina Romanò, hanno colto l’occasione di questa mattina per esprimere la loro gratitudine a tutti i volontari che ogni giorno mettono a disposizione gratuitamente il proprio tempo e le proprie energie per proteggere le persone e l’ambiente, con l’augurio che molti giovani vogliano seguire il loro esempio.

