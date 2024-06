Altre news

SARONNO – Oggi i cieli sono molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata, con un accumulo previsto di 4mm di pioggia. La temperatura massima è di 27°C, mentre la minima è di 17°C, e lo zero termico si attesta a 3478m. I venti al mattino sono moderati provenienti da Nord-Nordest, mentre nel pomeriggio diventano tesi provenendo da Est. Secondo 3BMeteo, non sono previste allerte meteo.

Un’area di bassa pressione abbraccia la regione determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge su tutti i settori. Sulle basse pianure occidentali, i cieli sono molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata. Sulle basse pianure orientali, i cieli sono molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio, con schiarite in serata. Sulle pedemontane e alte pianure, i cieli sono molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana. Sulle Prealpi occidentali, è molto nuvoloso o coperto per tutto l’arco della giornata con piogge e rovesci dal pomeriggio, anche a sfondo temporalesco, in attenuazione serale. Sulle Orobie, nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera. Sulle Prealpi orientali, i cieli sono molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Sulle Alpi Retiche, nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio. Secondo 3BMeteo, i venti sono deboli dai quadranti sud-occidentali in rotazione a orientali, con lo zero termico attorno ai 3550 metri.