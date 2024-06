Città

SARONNO – Arriva una nuova e coinvolgente iniziativa relativa al progetto “Ciclo-metropolitana saronnese“: un concorso che premia la mobilità sostenibile, riservato esclusivamente ai cittadini residenti nei comuni di Caronno Pertusella, Ceriano Laghetto, Cislago, Gerenzano, Origgio, Uboldo, Rovellasca, Rovello Porro, Solaro e Turate.

Partecipare a questo nuovo progetto è molto semplice: per prima cosa è necessario scaricare l’app “EcoAttivi“, su cui si potranno visualizzare i punti maturati portando a termine azioni positive per l’ambiente.

Ogni 100 punti maturati, si riceverà un biglietto valido per l’estrazione di un premio. Essendoci due differenti concorsi, uno locale e l’altro nazionale, i premi in palio saranno di due tipi: una bici (tra le 20 messe in palio dal concorso locale) con casco e kit da riparazione o un’auto elettrica (messa in palio da quello nazionale).

Qui tutte le azioni che si potranno svolgere e i punti assegnati a ciascuna: percorsi ciclopedonali (100 punti al giorno), uscite didattiche (200 punti ciascuna), pedibus nei percorsi casa-scuola (3000 punti a trimestre), car-sharing (600 punti a viaggio), spostamenti a piedi o in bici (10 punti a chilometro percorso), abbonamento del treno o dei bus di linea del trasporto pubblico regionale (4000 punti per l’annuale e 500 per il mensile), bike to work (20 punti per ogni chilometro percorso in bici nel tragitto casa-lavoro), educazione ambientale e stradale (5 punti per ogni risposta esatta), “invita un amico” (100 punti per ogni persona “invitata” a scaricare l’app, poi effettivamente scaricata) e attività di formazione a cura dell’ordine degli architetti di Varese (500 punti per ogni giornata di corso frequentata).

Per ottenere maggiori informazioni sul calcolo e la certificazione dei punti visitare il sito Saronno.ecoattivi.it.

Nel progetto sono state coinvolte 26 scuole elementari, 15 medie e 9 superiori presenti a Saronno. Ci sono e ci continueranno ad essere progetti relativi all’ambiente, come le “settimane della mobilità”, corsi di guida ecologica, uscite didattiche in collaborazione con Fiab, corsi per progettisti di piste ciclabili e percorsi protetti con l’ordine degli architetti di Varese.

(foto d’archivio)

