Base Dawgz ($DAWGZ) ha appena raggiunto un altro importante traguardo, avendo raccolto 2 milioni di dollari in prevendita. $BRETT potrebbe essere superato da $DAWGZ, l’ultima e più grande coin arrivata su Base.

Base Dawgz è una meme coin multichain ispirata al base jumping e al fenomeno culturale del meme Shiba Inu. Ha catturato l’attenzione della community cripto fin dall’inizio con le sue impressionanti prestazioni

La prevendita della meme coin ha visto un aumento vertiginoso, partendo da 200.000 dollari il primo giorno e superando rapidamente 1 milione di dollari in una settimana.

Attualmente, il prezzo del token è di 0,00527 dollari, sottolineando un costante aumento di valore.

Staking in arrivo a breve: ultima possibilità per ottenere quel bonus!

Uno degli sviluppi più interessanti per Base Dawgz è l’imminente lancio del suo protocollo di staking.

Gli investitori che partecipano alla prevendita prima del lancio dello staking riceveranno un bonus retroattivamente se depositano i propri token dopo il lancio dello staking. Questo incentivo ricompenserà i primi ad adottarlo.

Base Dawgz opera anche su più blockchain, tra cui Base, Ethereum, Solana, Binance Smart Chain e Avalanche. La capacità multi-chain della nuova meme coin consente agli utenti di passare da una rete all’altra senza incorrere in costi aggiuntivi, ampliando la portata del token e i potenziali casi d’uso.

Con la sua interoperabilità cross-chain, $DAWGZ è pronto a dominare il mercato delle meme coin. Alcuni la considerano la prossima potenziale meme coin 100x sulla chain Base.

In effetti, il popolare YouTuber Jacob Crypto Bury ha menzionato Base Dawgz nel suo recente contenuto. Secondo quanto da lui riferito, la nuova meme coin potrebbe essere il prossimo investimento ad alto rischio e ad alto rendimento.

Come visto con Dogecoin ($DOGE), Shiba Inu ($SHIB), Dogwifhat ($WIF) e Floki ($FLOKI), le principali meme coin sono a tema cane, come Dawgz.

La moneta Brett (BRETT), un’altra popolare meme coin della chain Base, ha registrato un prezzo di $ 0,019 nel marzo 2024. Tuttavia, il prezzo attuale di BRETT è di circa $ 0,143.

Per illustrare il potenziale ritorno sull’investimento, si consideri il fatto che un investimento di 1.000 dollari in BRETT nel marzo 2024 avrebbe fruttato oggi 7.360 dollari, circa 7,36 volte l’importo originale.

È questo tipo di crescita fulminea che gli investitori stanno cercando di ottenere con Base Dawgz, rendendo la coin base-jumping un’opportunità allettante per coloro che desiderano trarre vantaggio dalla prossima grande novità nel mondo delle criptovalute.

Fonte: Dexscreener.io

La community Dawgz aumenterà la valutazione del token

L’innovativo protocollo share-to-earn del progetto consente ai sostenitori di guadagnare punti promuovendo $DAWGZ sui social media come X e Telegram. Una volta terminata la prevendita, i creatori possono riscattare i loro punti per token $DAWGZ!

Una presale in rapida crescita, gli imminenti premi per lo staking e un forte supporto da parte della communtiy sono tutti fattori che posizionano Base Dawgz come uno dei principali protagonisti nel mercato delle meme coin.

Con il timer della prevendita che scorre allo scadere, questa è l’ultima possibilità per assicurarti i tuoi token $DAWGZ al prezzo corrente prima del prossimo aumento.

Non perdere l’opportunità di far parte della prossima grande storia di successo delle meme coin!

Puoi unirti alla community di $DAWGZ su X e Telegram per non perdere le ultime novità.

