MEDA- Dopo la salvezza raggiunta ai playout, il Meda continua a rinforzare la propria squadra.

In mezzo al campo arriva Giorgio Pedrazzini, mediano di categoria che sarà molto utile ai brianzoli. Il centrocampista classe 2003 arriva da un’ottima stagione condotta con la maglia del Verbano, in cui ha siglato 6 reti in 31 presenze. Il primo di questi goal lo ha siglato proprio alla sua nuova squadra, nella prima giornata del campionato. Pedrazzini spicca per le sue doti tecniche e la sua versatilità in mezzo al campo, che potranno servire molto ai bianconeri di Meda. In passato, ha vestito le maglie di Ardor Lazzate e ColicoDiervese.

((foto presa dal sito specialistico: paolozerbi.com))

