COGLIATE – “Il Comune di Cogliate ha un orario di sportello al pubblico dell’ufficio anagrafe molto ridotto. La chiusura nella giornata di sabato – spiega la consigliera comunale Annamaria Uboldi – costituisce un serio problema per tutte le persone che durante la settimana lavorano: riuscire a portare avanti le pratiche legate al rilascio o al rinnovo della carta di identità per molti è diventato un’impresa impossibile.”

“Per tre giorni a settimana lo sportello è aperto solo al mattino e bisogna inoltre considerare che il servizio di supporto al cittadino per l’accesso alle richieste di appuntamento on line è diventato più difficoltoso perché ora è gestito dalla Biblioteca che ha però orari di apertura limitati.”

“Eliminare l’apertura del sabato mattina – aggiunge il capogruppo Vincenzo Di Paolo – ha costituito senza dubbio un disservizio. Noi riteniamo che il Comune, in quanto Casa dei Cittadini, debba fare in modo che l’accessibilità ai servizi sia il più possibile semplice e immediata.”

Per questo motivo la lista civica “Progetto in Comune” ha presentato una mozione da discutere in Consiglio Comunale per impegnare la Giunta a garantire una migliore accessibilità all’ufficio anagrafe, soprattutto per quanto riguarda le pratiche di rinnovo della carta di identità.

Nella mozione si chiede l’impegno “a ripristinare l’apertura al sabato mattina, a garantire un’apertura settimanale dello sportello con una forbice oraria più ampia e varia, diversificando le fasce per ogni giorno, e un accesso alle richieste di supporto per la prenotazione degli appuntamenti on line più agevole”.

