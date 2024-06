Groane

MISINTO – Matteo Piuri, da poco riconfermato sindaco di Misinto con il 55.39% dei voti, ha deciso di guidare il paese lo stesso esecutivo che lo aveva affiancato anche durante il primo mandato.

Ad affiancare il primo cittadino ci saranno infatti i 4 assessori che lo hanno assistito anche negli ultimi anni: Monica Caspani, con la carica di vicesindaco e assessore all’istruzione e promozione culturale, Gianluigi Monti, assessore all’urbanistica e ai lavori pubblici, Antonina Fiorillo, assessore alle politiche sociali e alle pari opportunità e Davide Cattaneo, assessore ai rapporti con la frazione, sport, tempo libero, eventi e rapporti con le associazioni.

Piuri, in relazione alla sua “nuova” giunta, specifica di non aver tenuto conto delle preferenze ottenute dai candidati, nonostante le prime due classificate siano state Caspani e Fiorillo, già assessori uscenti. Il primo cittadino sostiene infatti di aver preferito premiare il lavoro svolto in questi ultimi 5 anni, riconfermando la vecchia squadra con cui aveva già lavorato.

Per martedì 25 giugno invece è già stato programmato il primo consiglio comunale del nuovo mandato, con inizio alle 21 in aula consigliare.

(foto d’archivio)

