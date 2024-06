Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – E’ di due feriti il bilancio dell’incidente stradale che si è verificato nella tarda mattinata odierna a Caronno Pertusella, nella periferica e trafficata via Bainsizza. Alle 11.15 si sono scontrate due automobili: un ragazzo di 20 anni ed una donna di 64 anni hanno avuto bisogno di cure mediche. Sul posto l’intervento della polizia locale caronnese, per i rilievi del sinistro, e di una ambulanza della Croce viola. I feriti non sono apparsi in condizioni preoccupanti e sono stati visitati all’ospedale di Garbagnate Milanese.

A Limbiate oggi pomeriggio è stato investita una giovanissima, che era a piedi: alle 16 in via Monte Nero è stata soccorsa una 14enne, sul posto l’automedica e l’ambulanza della Croce viola oltre alla polizia locale. Al vaglio la dinamica del sinistro, la giovane non è apparsa in pericolo di vita, pur avendo riportato lesioni e contusioni varie.

(foto archivio: automedica e ambulanza in azione sul territorio per una precedente emergenza)

