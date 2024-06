news

PlayDoge utilizza come base il proprio token $PLAY, utile sia per il gioco che per il più impegnativo mondo delle criptovalute. Il progetto ha ormai superato i $5 milioni e si prepara al suo ampio debutto sul mercato.

Attualmente $PLAY è disponibile a $0,0051, ma questo prezzo vantaggioso durerà solo fino alla prossima fase di prevendita; i potenziali investitori possono intervenire ora, prima che PlayDoge salga ai livelli di Dogecoin ($DOGE) e Shiba Inu ($SHIB).

Questa possibilità non è lontana dal reale, dato che $PLAY si basa sulla chain BNB, che ha il potenziale per ottenere una crescita significativa nella sua eventuale quotazione su Binance, grazie alla vicinanza dell’exchange alla rete del progetto.

Gli investitori e i giocatori sono attratti dall’opportunità di interagire con gli animaletti domestici digitali ricevendo al contempo ricompense finanziarie.

Una delle principali attrazioni di PlayDoge è il suo sistema di staking, che offre un rendimento percentuale diverso tra le varie reti blockchain. Lo staking su Ethereum offre un rendimento del 164%, mentre la Smart Chain di Binance offre un rendimento dell’82%. Questi valori sono di grande interesse per gli investitori alla ricerca di opportunità di rendimento elevate.

Come acquistare il token $PLAY passo per passo?

Il progetto PlayDoge è in fase di prevendita, che è iniziata alla fine di maggio. Proprio per il successo che sta riscontrando, per molti investitori è meglio acquisire il token nelle prime fasi di prevendita, per non perdere l’opportunità. Per farlo, è sufficiente seguire le istruzioni riportate di seguito:

Andare sul sito web del progetto: si tratta del sito ufficiale playdoge.io. Collegare un wallet compatibile: per acquistare i token, è necessario disporre di un wallet apposito. Ci sono diverse opzioni, come Best Wallet, MetaMask o Coinbase. Acquistare i token $BNB: se non si hanno a disposizione token $BNB nel proprio wallet, si possono acquistare $BNB tramite VISA o MasterCard. Acquistare i token $PLAY: basta andare sul widget del sito e inserire il numero di token $BNB che si desidera convertire in altrettanti token $PLAY. È possibile pagare anche con le valute digitali Ethereum e Tether, ma questo esclude la partecipazione allo staking. Confermare il pagamento: bisogna ricordare di lasciare qualche fondo per eventuali commissioni.

L’acquisto di token $PLAY è quindi molto semplice e veloce. Molti investitori, credendo nel potenziale di PlayDoge, cercano di non rimandare e acquistate i token nella fase di prevendita il prima possibile.

Previsioni di prezzo per il progetto PlayDoge

Non è possibile valutare con un alto grado di probabilità quale sarà il prezzo futuro dei token PLAY. Bisogna tenere presente che si tratta di meme coin, quindi la forza della comunità è ancora più importante, se non fondamentale. Tuttavia, un gioco P2E che si ispira al popolarissimo Tamagotchi degli anni ‘90 rende ragionevole credere che il progetto sarà molto popolare e che il gioco stesso troverà la sua strada sugli smartphone di milioni di utenti.

Pertanto, il progetto ha indubbiamente un forte potenziale di crescita. Secondo previsioni ottimistiche, già nel 2024 il token $PLAY potrebbe valere $0,05, per arrivare a costare $0,11 l’anno prossimo. Entro il 2030, invece, il prezzo potrebbe crescere fino a $0,4.

Le previsioni sono quindi ottimistiche. Sembra che questo possa essere uno dei migliori token del 2024. Soprattutto se si tratta di un acquisto in prevendita, quando il margine di discesa del prezzo è fortemente limitato. Inoltre, al contrario, questo è anche il momento in cui c’è il maggior potenziale di crescita e quindi di ritorno sull’investimento.

Del progetto PlayDoge hanno parlato tanti influencer. Per esempio lo youtuber italiano Felice Grimaudo ha dedicato un video a questo nuovo progetto Play-To-Earn illustrandone le caratteristiche e i vantaggi.

Naturalmente, come sempre quando si investe in criptovalute, è consigliabile esercitare una certa cautela e, ancora una volta, esaminare bene il progetto e poi investire in token $PLAY parte dei fondi destinati all’acquisto di meme coin varie.

