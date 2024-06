Comasco

ROVELLASCA – Si comunica, l’avviso è del sindaco Sergio Zauli, “che a partire da lunedì 1 luglio entreranno in vigore le nuove tariffe per il prelievo dell’acqua ai distributori automatici gestiti da Como acqua. Le nuove tariffe prevedono un costo di 2 centesimi al litro per l’acqua naturale e di 4 centesimi al litro per l’acqua frizzante”.

Queste tariffe saranno uniformi in tutti i distributori gestiti da Como acqua sul territorio provinciale, con l’obiettivo di garantire un servizio omogeneo e trasparente a tutti i cittadini. L’iniziativa rientra in una più ampia strategia di gestione delle risorse idriche che mira a promuovere l’utilizzo consapevole e sostenibile dell’acqua potabile.

Per ulteriori informazioni, i cittadini possono contattare il servizio clienti di Como acqua o visitare il sito ufficiale dell’azienda.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio)

25062024