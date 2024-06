ilSaronnese

CARONNO PERTUSELLA – San Grato vince il Palio 2024, con un distacco di ben 200 punto dalla seconda classificata, la squadra del Rione San Pietro. Sul finale il Rione Madonnina mantiene il terzo posto mentre il Rione San Rocco chiude la classifica di quest’anno. Questi gli esiti della tradizionale manifestazione caronnese, che ha coinvolto tanti cittadini e volontari, anche quest’anno grande successo e partecipazione per i vari eventi nei quali si sono sfidate le compagini dei vari rioni. Che hanno fatto tutto il possibile per ben figurare e, soprattutto, non è mancato tanto divertimento.

Classifica finale

San Grato 1100 punti

San Pietro 910

Madonnina 770

San Rocco 730

Si trattava della 38′ edizione del Palio di Santa Margherita che si è tenuto in varie location ma principalmente all’oratorio di San Giovanni Bosco in via Borroni a Caronno Pertusella; e per San Grato è la decima vittoria.

(foto: alcuni portacolori de San Grato dopo una delle prove del Palio caronnese)

