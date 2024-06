Città

SARONNO – Oggi alle 21 l’assemblea civica di Saronno si riunirà nell’aula magna in Municipio in piazza Repubblica (per l’indisponibilità di Sala Vanelli). Facile immaginare che il dibattito più intenso, anche alla luce della forte prese di posizione politiche delle ultime settimane sarà proprio sulla mozione presentata dalla maggioranza sul tema della sicurezza dello scalo ferroviario. All’ordine del giorno c’è anche però la Tari e un’importante dichiarazione di intenti green.

Ecco l’ordine del giorno completo.

1. Approvazione Verbali precedenti Sedute.

2. TARI – Approvazione Piano Economico finanziario 2024/2025 – Approvazione tariffe anno 2024 – Definizione scadenze

3. Adesione alla dichiarazione di intenti “Saronno per la Terra”

4. Mozione a sostegno della richiesta di istituzione di un presidio fisso della Polizia Ferroviaria a Saronno, presentata dai Gruppi Consigliari: Partito Democratico, Saronno Civica con Airoldi Sindaco, Tu@ Saronno, Con Saronno Lista Civica di Cenro – L’Italia c’è, e dalla Consigliere Comunale indipendente Marta Gilli.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti