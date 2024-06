Città

SARONNO – A causa di uno sciopero del trasporto, la seconda edizione di Sa(l)vala, la pedalata cicloturistica con partenza da Saronno e arrivo a Laveno è stata rinviata a domenica 15 settembre (la prima data era il 16 giugno).

L’iniziativa di Sa(l)vala è nata lo scorso anno con l’obiettivo di unire la mobilità lenta ed ecologica delle due ruote alla passione per una pratica sportiva impegnativa come il ciclismo e, allo stesso tempo, con la valorizzazione di luoghi storici e architettonici ma anche di paesaggi incantevoli che insistono in Provincia di Varese.

Il ritrovo sarà a Saronno in Villa Gianetti, dove è in programma la visita guidata della dimora storica settecentesca, e da dove partirà la pedalata che, seguendo un itinerario protetto, arriverà all’ora di pranzo a Leggiuno, dove sono previsti il pranzo e la visita guidata all’Eremo di Santa Caterina del Sasso, proseguirà poi a Cerro di Laveno (con sosta e visita guidata al Museo Internazionale del Design Ceramico) e quindi a Laveno Mombello per una visita libera del lungolago e della città. In totale sono 70 chilometri in mezzo alla bellezza.

Il ritorno sarà in treno: Trenord ha, infatti, messo a disposizione una corsa dedicata ai partecipanti a Sa(l)vala e alle loro biciclette!

In allegato la locandina e il programma e QUI le iscrizioni.

