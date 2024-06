Città

SARONNO – L’arrivo dell’estate porta con sè anche la fine di entusiasmanti percorsi, come quello dei corsi primaverili organizzati dalla Scuola Scacchi Saronno.

Al termine del ciclo di appuntamenti, la scuola saronnese ha allestito per i suoi “alunni” un torneo, dove poter mettere a frutto tutte le nozioni apprese nel corso degli ultimi mesi. A vincere il torneo è stato il giovanissimo scacchista Axel, di soli 12 anni.

Gli appuntamenti però non terminano qui, perchè Scuola Sacchi Saronno ha previsto per il periodo estivo (giugno-luglio) corsi di 4 lezioni, da un’ora ciascuna, che si terranno in via Marconi, 5 (Saronno). Chiunque fosse interessato, potrà contattare per maggiori informazioni Luigi Corradi al numero 3711179430 oppure scrivere un’ email a [email protected].

(foto dal profilo Facebook di Luigi Scacchi dei finalisti del torneo e del vincitore assoluto)

