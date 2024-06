iltra2

TRADATE – Cinghiali a zonzo alla periferia di Tradate, sta diventando un copione abituale, gli avvistamenti di recentemente sono stati moltissimi ed in questo caso alcuni esemplari sono stati immortalati dalle telecamere di sorveglianza di una abitazione in zona Pianbosco.

Da parte di chi abita da quelle parti non manca la preoccupazione, sia per il rischio di incidenti quando questi animali, di notevili dimensioni, si spostando attraversando le strade; sia per i danni che hanno già causato in orti e giardini ai margini dei boschi. Difficile calcolare con precisione quanti ci se ne siano nel Parco Pineta e dintorni, ma sicuramente si tratta di una popolazione consistente, anche per completa mancanza di predatori, costantemente in crescita.

Avvistamenti di cinghiali sono in realtà avvenuti – in tempo recenti – anche parecchi chilometri più a sud, anche alla periferia di Saronno e Rovello Porro nella vicina bassa comasca.

(foto: i cinghiali immortalati a zonzo per Pianbosco)

25062024