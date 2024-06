news

UBOLDO – Potrebbe esserci una brusca frenata all’origine dell’incidente avvenuto oggi pomeriggio, martedì 25 giugno, alle 18, sulla Saronnese. Secondo la prima ricostruzione della polizia locale un camion si sarebbe ribaltato nel tentativo di evitare l’impatto con una vettura.

Il mezzo pesante è finito fuoristrada, ribaltandosi oltre il ciglio della carreggiata. Il conducente illeso è uscito dalla cabina in autonomia ed ha dato l’allarme. Sul posto è arrivata la polizia locale e i vigili del fuoco. Come detto, l’autista, un 40enne, non ha riportato ferite o lesioni.

Le operazioni di messa in sicurezza sono complesse: dovrà essere recuperato prima il carico che si è rovesciato, macerie e quindi il mezzo pesante. Per questo motivo la strada sarà chiusa al traffico nel tratto interessato in entrambe le direzioni.