UBOLDO – Il Consiglio di Amministrazione di Lu-ve ha approvato la fusione per incorporazione delle società interamente controllate Sest S.p.A. (“Sest”) e Air Hex Alonte S.r.l. (“Aha”) in base al relativo progetto comune. La fusione è stata approvata anche dalle assemblee delle due società coinvolte.

Come già annunciato la fusione consentirà – attraverso la semplificazione dell’articolazione societaria

e degli assetti di governance di Lu-ve Group – di perseguire l’obiettivo di ottimizzare i processi interni, contenere i costi e semplificare la struttura della catena partecipativa, garantendo maggiore

efficienza ed efficacia operativa sotto il profilo economico, gestionale e finanziario.

Per effetto dell’operazione e delle sinergie delle risorse e strutture derivanti dalla concentrazione delle funzioni in un’unica società in luogo delle tre attuali, si otterranno importanti risparmi e benefici per Lu-ve Group e, in particolare una riduzione dei costi amministrativi, gestionali e organizzativi e una

maggiore funzionalità ed efficienza sotto il profilo economico, gestionale e finanziario.

