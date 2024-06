Calcio

ERBA- L’ex attaccante dell’FBC Saronno, Alessio Citterio, riparte dall’Arcellasco a Erba.

Dopo una stagione di transizione trascorsa tra Saronno e Oltrepò, Citterio ha deciso di sposare il progetto dell’Arcellasco, confermando così la sua permanenza in Eccellenza. Il classe ’00, Citterio ha vestito in passato le maglie di Varzi, Club Milano, Rhodense e Cisanese, sempre in Eccellenza. Con il suo arrivo, l’Arcellasco si assicura un bomber dai goal garantiti, in grado di apportare anche una grande esperienza a una squadra che nella passata stagione ha raggiunto la salvezza solo ai playout. Citterio, noto per la sua capacità di finalizzazione, sarà un elemento chiave nel tentativo dell’Arcellasco di migliorare la propria posizione in classifica.

Il comunicato del club

Boom!!!

Il nuovo bomber C’È!!! #AlessioCitterio #2000 #Biancorosso!!!

Benvenuto e complimenti alla coppia #OttolinaCicalese per l’operazione!!!

UN’ESPERIENZA DI SPORT CHE DURI PER LA VITA!!!!

(foto presa dal sito specialistico: paolozerbi.com)

