Calcio

SARONNO – Il calcio mercato è ormai decollato e tutte le squadre del campionato di Eccellenz sono impegnate a rinforzarsi: l’Fbc Saronno fra le protagoniste con acquisti importanti, ma indiscrezioni parlano di un futuro dei biancocelesti, forse, non nella città degli amaretti. Il problema che sarebbe tornato ad emergere negli ultimi giorni è quello delle strutture sportive cittadine, ovvero della modalità d’uso – e della non compatibilità fra differenti discipline sportive – allo stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi. Per ora al Fbc Saronno tengono tutti la bocca chiusa ma dal circondario filtra la notizia che vi sarebbero stati contatti con club della zona, su due fronti.

Uno per quanto concerne la formazione maggiore in Eccellenza: non è scontato che le gare casalinghe della prossima stagione vengano disputate a Saronno, e l’altra questione è legata al settore giovanile in cerca di spazi, visto che la volontà è di preservare il più possibile il campo principale del centro sportivo Matteotti di via Sampietro per le partite giovanili nei fine settimane e dunque di non utilizzarlo per gli allenamenti.

26062024