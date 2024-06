Calcio

SOLARO – L’Universal Solaro, in seguito alle elezioni del nuovo consiglio direttivo avvenuto lo scorso 23 luglio, ha annunciato che Mauro Lattuada sarà il nuovo presidente della società. Insieme alla nomina del presidente, il club di Solaro ha ufficializzato anche i nomi dell’intero consiglio direttivo che affiancheranno il numero uno.

Il nuovo presidente che subentrerà a Maurizio Cattafi sarà, dunque, Mauro Lattuada che si è subito espresso con grande felicità: “È un onore e una responsabilità poter guidare l’ASD Universal Solaro in questo nuovo capito”. Continua il neo presidente: “Ci impegneremo a portare avanti i valori e le tradizioni che hanno reso questa associazione un punto di riferimento per il nostro territorio. Il nostro obiettivo principale sarà quello di ampliare l’offerta sportiva, rendendola accessibile a tutti, in particolare ai più giovani, creando un ambiente inclusivo e stimolante”. Lattuada ha inoltre sottolineato l’importanza del ruolo sociale del club: “Non si tratta solo di sport, ma di costruire una comunità forte e coesa. Vogliamo essere un punto di riferimento per le famiglie, i giovani e tutti coloro che cercano un luogo dove crescere, imparare e condividere esperienze positive. Inoltre, puntiamo a essere sempre più competitivi, valorizzando il talento e l’impegno dei nostri atleti. Grazie alle forti partnership già in essere con l’Inter, l’Universal Solaro si configura come un palco privilegiato per la crescita sportiva dei nostri atleti, offrendo opportunità uniche di sviluppo e successo”.

Il presidente Lattuada sarà affiancato da un nuovo consiglio direttivo che sarà composto da Luigi Cappelletti, Mario Capriuolo, Gianni Caniglia, Vito Epifani, Romi Fuke, Mauro Ranieri, Luciano Morandin, Manuel Pirola, Marcos Robbiani, Carlo Talenti, e Michele Vitagliano ai quali il presidente uscente Maurizio Cattafi ha espresso il suo sostegno ed un augurio.