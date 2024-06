news

Pepe è stata una meme coin di successo basata sul popolare meme omonimo, Pepe the Frog, diffusosi su piattaforme social come 4chan e Reddit. Questa meme coin ha permesso agli investitori di ottenere ritorni notevoli e non è un caso quindi che nuovi progetti, che puntano al coinvolgimento virale dei trader, aggiungano un nuovo “twist” al meme della rana. L’ultimo di questi è Pepe Unchained, con il token $PEPU lanciato in presale sulla blockchain Layer-2 di Ethereum.

Lo scopo principale del token è quello di velocizzare le transazioni, congestionate su Layer 1, abbassando al tempo stesso anche le commissioni. Il progetto, però, non è solo questo, ma presenta delle opportunità di guadagno per tutti gli investitori che decidono di partecipare alla presale.

Come comprare il token $PEPU

Per acquistare token $PEPU, attualmente in prevendita, i trader interessanti possono utilizzare la guida qui in basso. Seguendo i passaggi evidenziati, potrete acquistare token immediatamente e iniziare subito a effettuare staking.

Passaggio 1: Wallet crypto

Prima di poter acquistare token è necessario avere un wallet che sia compatibile con Pepe Unchained. Quello consigliato in questo caso è MetaMask, una soluzione decisamente nota e anche semplice da utilizzare. Basta infatti scaricare MetaMask, disponibile in formato app per Android e iOS, ma anche per computer e come estensione per il vostro browser.

Effettuata l’installazione, dovrete seguire la procedura per creare il vostro nuovo wallet. In questa fase verrà creata una frase di recupero. Naturalmente, questo passaggio è estremamente importante ed è necessario conservare questa frase di recupero annotandola in un luogo sicuro.

Non solo quindi in formato digitale ma potenzialmente anche in formato cartaceo. Qualora doveste perdere l’accesso al vostro wallet, la frase di recupero vi permetterà di entrare nuovamente.

Passaggio 2: Acquistare criptovalute

Prima di poter acquistare token $PEPU, dovrete acquistare criptovalute compatibili con la presale. Dal momento che i token di Pepe Unchained possono essere acquistati con Ethereum, USDT o Binance Coin, dovrete puntare su uno di questi tre asset. Importante in questa fase scegliere Ethereum come rete principale. Per l’acquisto delle criptovalute indicate potete usare qualsiasi exchange desideriate.

Passaggio 3: Collegare il wallet alla presale di Pepe Unchained

Ora che avete un wallet crypto e che questo è caricato con delle criptovalute, è possibile partecipare alla presale di $PEPU. Recatevi sul sito ufficiale dove avviene la presale di Pepe Unchained. Selezionate “Compra $PEPU” in alto a destra e poi collegate il vostro wallet. Se avete seguito la guida e disponete ora di MetaMask, scegliete quest’ultimo dalla lista.

Passaggio 4: Acquistare token $PEPU

Dopo aver collegato il wallet, potete acquistare i token $PEPU. Vi basterà indicare quante criptovalute volete scambiare per ottenere token secondo l’importo di scambio. Quando vi sarete assicurati che tutte le informazioni inserite siano corrette, potete cliccare su “Acquista ora”. Terminate aprendo MetaMask per confermare la transazione.

Passaggio 5: Ottenete i vostri token

Quando la fase di presale terminerà, potrete ottenere i vostri token $PEPU. Vi basterà recarvi sul sito della prevendita, collegare il wallet e poi usare il pulsante per riscuotere gli asset. Questi verranno inviati direttamente sul vostro wallet MetaMask (o qualsiasi altro wallet compatibile che avete collegato e deciso di usare).

Staking e ricompense: vantaggi di comprare $PEPU

Il vantaggio principale per i possessori di $PEPU è senz’altro individuabile nello staking. Le ricompense doppie su blockchain Layer-2 sono senza dubbio allettanti e la loro distribuzione avverrà al ritmo di 608,82 token $PEPU per blocco ETH. Il tasso di ricompensa stimato è del 4.865% e vengono erogate nell’arco di due anni in seguito all’attivazione della richiesta.

Questo valore diminuirà gradualmente man mano che il pool di staking si espande. Pertanto i trader che effettuano staking sono quelli che avranno i vantaggi maggiori. Per poter effettuare lo staking, però, è necessario acquistare i token $PEPU ed è possibile farlo accedendo alla presale seguendo la guida che vi abbiamo precedentemente mostrato. Il costo in questa prima fase è di 0,008032$ per token, prezzo che naturalmente è destinato a salire nel corso della prevendita e quando arriverà sugli exchange.

Il progetto mostra tutti i segnali di una meme coin che potrebbe portare a notevoli guadagni passivi. In parte perché si inserisce nel mondo meme con un personaggio ben stabilito, immediatamente riconoscibile e a cui la community di trader è già affezionata. Molto più importante, però, sono i vantaggi che questo progetto garantisce in termini di staking. Pepe Unchained è quindi un progetto che cerca di attirare sia gli appassionati di meme coin sia chi è in cerca di un semplice guadagno a lungo termine.

