UBOLDO – È uboldese il nuovo sacerdote designato dalla Diocesi di Milano per gestire la Comunità parrocchiale del Beato Francesco Paleari di Pogliano Milanese e del Bettolino. Si tratta di don Vinicio Viola, classe ’65 e nato a Uboldo.

Ordinato nel 1990, ha iniziato come vicario parrocchiale ad Arluno, in cui ha ricoperto la carica per tre anni, poi cinque anni alla parrocchia di Rozzano, e dal 2001 al 2004 è stato responsabile della pastorale della parrocchia di San Giuseppe a Saronno.

