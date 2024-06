Eventi

ORIGGIO – Con la chiusura delle scuole e l’imminente arrivo dell’estate, l’Easy Village di Origgio propone un’interessante iniziativa destinata ai più giovani.

Tutti i bambini e i ragazzi nati tra il 2024 e il 2009, e residenti ad Origgio, potranno infatti usufruire di ben 6 ingressi totalmente gratuiti nella piscina dell’Easy Village. Questi ingressi potranno essere utilizzati secondo la seguente suddivisione: 2 nel mese di giugno, 2 a luglio e 2 in agosto, esclusi i sabati, le domeniche e i giorni festivi.

Per poter beneficiare di questa opportunità, gli interessati dovranno contattare via mail l’indirizzo [email protected], comunicando i dati del minore per il quale si richiede il bonus (nome, cognome e data di nascita). Una volta spedita la mail, sarà successivamente inviato un file pdf valido per i 6 ingressi, che dovrà essere stampato, conservato e presentato all’ingresso della piscina.

Il progetto è stato reso possibile grazie alla convenzione siglata dall’Easy Village con l’amministrazione comunale.

