SOLARO – Sono già pronti i progetti di educazione ambientale del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea per il prossimo anno scolastico. Il tema scelto dal Parco delle Groane per il 2024/2025 è “La Natura per tutti” come di consueto le attività si svolgeranno in collaborazione con i professionisti della Società Gaia900 Mowgli. Le attività vengono proposte gratuitamente alle scuole (infanzia, primaria, secondaria di primo grado) dei comuni all’interno del parco.

Per iscriversi ai progetti bisogna compilare il modulo Google al seguente link. L’iscrizione è da effettuare entro martedì 10 settembre 2024. Si ricevono adesioni fino ad esaurimento dei posti disponibili. L’indicazione per i docenti è di iscrivere una classe per modulo. In caso di adesione di più classi per plesso si dovrà procedere alla compilazione di più moduli.

Lo staff dell’educazione ambientale del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea è a disposizione per eventuali spiegazioni, basta inviare una mail a educazioneambientale@ parcogroane.it o chiamare lo 02.969.81.429 o 02.969.81.446.

Sono ancora disponibili alcuni posti per il campus estivo del Parco “A tutta natura”. Più di un centro estivo, oltre una vacanza in città un po’ alternativa. Nel mese di luglio al Parco delle Groane e della Brughiera Briantea ci saranno due settimane di Campus estivo “A tutta natura”.

Cosa si farà nel Campus del Parco delle Groane? Laboratori, escursioni nella natura, semine, lavori con l’argilla, cacce al tesoro naturalistiche e ancora giochi di ruolo, ricerca delle tracce di animali, riconoscimento delle piante, costruzione di aquiloni e tanto altro. In caso di pioggia i laboratori si terranno negli ampi spazi della sede del Parco a Solaro nell’ex Polveriera. Ecco quindi osservazioni al microscopio, analisi del suolo. Con i volontari del Parco si impareranno a conoscere l’attività dell’antincendio boschivo, dei cinofili e delle guardie ecologiche. Una parte del pomeriggio di ogni settimana verrà anche dedicata ai compiti delle vacanze.

La giornata tipo si aprirà alle 8.30 con l’accoglienza e i primi giochi. Dalle 13 alle 14 il pranzo al sacco a cura dei partecipanti o con catering, con supplemento a carico delle famiglie. Alle 17.30 l’uscita. Il campus è rivolto ai bambini che hanno frequentato la scuola primaria e il primo anno della secondaria. Viene data la priorità ai residenti nei comuni del Parco Groane e della Brughiera Briantea. I partecipanti verranno divisi in gruppi, il gruppo successivo viene attivato al raggiungimento di 10 iscritti.

La sede del centro estivo è nel Parco Regionale delle Groane – Centro Parco Polveriera, a Solaro e dispone di un numero adeguato di servizi igienici, spazi aperti esterni e interni, ambienti comuni per il soggiorno e la socializzazione in piccolo gruppo.

Le settimane di Campus sono due: dal 15 al 19 luglio 2024 e dal 22 al 26 luglio 2024. Il numero massimo di partecipanti è di 40 bambini-ragazzi a settimana. Tutte le attività sono organizzate da Gaia 900 – Mowgli, che dal 2023 è incaricata di svolgere le attività di Educazione Ambientale promosse dal Parco delle Groane e indirizzate alle scuole del territorio. Mowgli Education è il tour operator specializzato in educazione ambientale, viaggi di gruppo per studenti e uscite scolastiche. Promuove i principi dell’ecoturismo e dell’educazione ambientale, con un approccio capace di avvicinare al rispetto e all’amore per la natura.

Il costo previsto è di 100 euro a partecipante, a settimana (esclusi tutti i pasti – merende e pranzi). L’eventuale supplemento per il pranzo catering (menù 3 portate) è di 28 euro a settimana (per 5 pasti). All’iscrizione si riceverà un kit di benvenuto nel Parco delle Groane con uno zainetto a sacca, una maglietta e altri gadget. Pagamento a conferma dell’iscrizione, a raggiungimento del numero minimo di partecipanti, con bonifico bancario. Sconti (non cumulabili) per 2 o più fratelli nello stesso turno 10% a entrambi, su turni differenti 10% a uno dei partecipanti. Partecipazione a due turni, sconto del 10% sulla seconda settimana. Iscrizioni aperte fino al 5 luglio, esclusivamente via mail scrivendo a [email protected]: verrà richiesta la compilazione di un modulo di iscrizione.

Per maggiori informazioni contattare Mowgli Education, telefono 02.706.34.800 o mail [email protected].