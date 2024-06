Comasco

ROVELLO PORRO – Nella giornata di sabato 29 giugno, le chiese rovellesi rimarranno aperte al pubblico, nell’ambito dell’iniziativa “Chiese aperte”, a cui ha aderito la parrocchia rovellese.

Dalle 20.30 sarà possibile aderire alle visite guidate, aperte a tutti e gratuite, che accompagneranno i visitatori ad apprezzare le bellezze artistiche e culturali degli edifici religiosi che aderiscono a questa proposta. Un appuntamento interessante per i fedeli ma anche per tutte le persone interessate all’arte ed alla storia locale; la possibilità di visitare le chiese del proprio paese da una “angolazione” differente e sicuramente interessante e stimolante facendo perchè no anche molte “scoperte” riguardo alla storia delle chiese locali.

Insomma, un appuntamento davvero da non perdere, per tutti.

