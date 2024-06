Città

SARONNO – Ieri sera, martedì 25 giugno, alle 20:30 nella Sala del Bovindo di Villa Gianetti di Saronno si è tenuto un incontro tra i rappresentanti della regione Lombardia e diverse società e associazioni sportive del territorio saronnese e dintorni.

L’evento, organizzato e moderato da Angelo Veronesi e presentato da Anna Galoppo, aveva come scopo quello di un confronto tra le parti per chiarire al meglio dubbi e incertezze riguardo i bandi e patrocini per lo sport messi a disposizione dalla regione.

In rappresentanza della Lombardia ha presenziato Simone Rasetti, dirigente unità organizzativa “Sport e Giovani” di Regione Lombardia. Insieme a lui era presente Davide Fratus, caposegreteria dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio di Regione Lombardia. Mentre invece Emanuele Monti consigliere regionale, presidente della Commisione regionale Sostenibilità sociale, casa e famiglia – non ha potuto partecipare fisicamente all’evento in quanto impegnato in un Consiglio Regionale e dunque si è collegato in streaming per un breve saluto.

Tra le associazioni presenti SkiForFun Saronno; Asd Urban Combat per le arti marziali; Italian Skating Saronno; per il calcio Asd Dal Pozzo Calcio e Amor Sportiva; Saronno softball e baseball; Wankan Karate Saronno; Ice Goblin hockey Saronno; Robur Basket Saronno; e infine Asd tennis Tavolo Saronno.

Le serata è partita con una spiegazione del funzionamento dei patrocini onerosi concessi dalla Regione alle associazioni. Sono stati elencati tutti i requisiti richiesti ad una società per poter richiedere questo strumento e sono stati spiegati quali sono i vantaggi che comporta.

Dall’intervento sono scaturite numerose domande e riflessioni da parte dei rappresentanti delle associazioni, ha seguito poi quello di Rasetti, che si è soffermato sulla questione dei bandi messi a disposizione dalla Regione per le associazioni sportive.

Il dibattito in questo caso si è concentrato soprattutto sulla questione della difficoltà nell’ottenere i bandi, sia perché non si riesce a dedicare a questi ultimi il tempo necessario e sia per le stringenti scadenze imposte dalla Regione alle associazioni.

Al termine dell’incontro è risultato estremamente soddisfatto il suo organizzatore Angelo Veronesi, la cui intenzione era proprio quella di avvicinare le due parti in modo da riuscire ad eseguire un confronto molto pratico, volto alla risoluzione di dubbi e difficoltà sollevati dai rappresentanti delle associazioni territoriali.

