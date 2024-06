Calcio

SARONNO – Sul gruppo Facebook “Sei di Saronno se…” è apparso da qualche giorno un curioso e interessante appello, rivolto in particolare a tutti gli appassionati del calcio. L’utente Andrea Oldani ha infatti chiesto alla comunità una mano per la realizzazione di un progetto molto particolare: raccontare la storia del calcio locale attraverso le maglie storiche delle varie società.

L’utente chiede infatti di contattarlo nel caso si possedessero vecchie maglie dell‘Fbc Saronno, in modo tale da poter completare l’opera.

Oldani inoltre, rispondendo alle domande di un altro utente, precisa che si tratta di una collezione privata, che renderà volentieri disponibile per un’esposizione gratuita, a tutti gli enti o associazioni che ne dovessero fare richiesta e che abbiano uno spazio espositivo da mettere a disposizione. “Lo scorso anno una parte della collezione è stata esposta al pubblico in tre mostre (oltre all’esposizione virtuale sul profilo Instagram del progetto). Le maglie non vengono commercializzate quindi quelle cedute potranno essere richieste senza problemi” così scrive e precisa Oldani sotto il suo annuncio.

Chiunque fosse interessato a collaborare alla realizzazione del progetto, lo contatti sul suo personale profilo Facebook.

(foto dalla pagina Facebook di Andrea Oldani)

