Città

SARONNO – Foto e un breve testo: così l’assessore ai Lavori Pubblici Francesco Pozzoli ha scelto di raccontare il campus estivo ancora protagonista dell’estate saronnese.

“È iniziata la seconda settimana del campus estivo organizzato da Comune di Saronno, InformaGiovani Saronno , #parcodellura e Koinè cooperativa sociale onlus per una quarantina di ragazze e ragazzi tra i 14 e i 17 anni suddivisi in queste due settimane di giugno. Qualcuno è tornato dopo l’esperienza dello scorso anno, qualcuno sta vivendo per la prima volta questa avventura, ma tutti sono animati da tanta voglia di fare per impegnarsi concretamente a prendersi cura degli spazi della nostra Saronno. Guidati da educatori e personale comunale, stanno continuando il lavoro iniziato dai loro coetanei lo scorso anno: riattivazione e riqualificazione dell’area umida nel giardino della scuola Aldo Moro, progetto di importanza ambientale ed occasione per una vera e propria aula all’aperto; manutenzione dei percorsi interni al Parco del Lura e completamento della pavimentazione in acciottolato nell’area esterna della Cascina della Vigna”.

E non manca un ringraziamento: “Grazie a tutti voi per l’impegno concreto che state mettendo per aiutarci a realizzare bei progetti da vivere insieme”.

—