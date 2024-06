Città

SARONNO – Non va da un anno e mezzo ma in precedenza si era già guastata molte volte: il riferimento va alla scala mobile che dal sottopasso pedonale della stazione ferroviaria di “Saronno centro” di piazza Cadorna porta al binario 6 da dove parte il Malpensa express verso l’aeroporto. Le lamentele non si contano più: è vero che (in altri sottopassi) all’occorrenza ci sono degli ascensori ma non tutti lo sanno, e finisce che in molto si portano le pesanti valigie a mano lungo le scale. Una vera faticaccia.

Il tutto per una problema che si trascina da almeno sette anni, ovvero da quanto l’impianto si era rotto per la prima volta. Poi in alcune occasioni era stato riparato, per guastarsi di nuovo mentre negli ultimi mesi è stato chiuso e basta. Anzi, all’interno ci sono già finiti anche molti rifiuti.

L’apparato sarebbe ormai a “fine vita”, insomma irriparabile: ne è stata pianificata la sostituzione ma i tempi non si annunciano rapidi.

(foto: la scala mobile verso il binario 6 dove ferma il Malpensa express è guasta da tempo)

26062024