TRADATE – Un passante ha notato, nel tardo pomeriggio, una automobile ribaltata a bordo strada ed ha e allertato le autorità. Ma nell’abitacolo non c’era nessuno: l’auto incidentata infatti era vuota.

L’incidente si è verificato ieri, martedì 25 giugno, a Tradate, quando un veicolo si è capovolto dopo essere uscito di strada. Il conducente, apparentemente, è riuscito a liberarsi dall’abitacolo autonomamente e ha lasciato il luogo dell’incidente, abbandonando l’auto. Intorno alle 21.30, i vigili del fuoco sono arrivati sul posto, in via per Castelnuovo, rispondendo a una chiamata di emergenza dopo la segnalazione da parte del passante; i pompieri si sono attivati per la rimozione del mezzo; sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Saronno che hanno avviato accertamenti sull’accaduto.

