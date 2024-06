iltra2

VEDANO OLONA – È stata emanata l’ordinanza sindacale urgente per l’abbattimento dell’albero monumentale, un Fagus Sylvatica, che si trova al parco Fara Forni.

A seguito dell’indagine dello stato di salute e di sicurezza dell’albero effettuata il 21 giugno scorso dallo studio Tovaglieri di Golasecca, all’esemplare di Fagus sylvatica è stata attribuita una classe di rischio “estremo” comportando l’urgenza di intervenire all’abbattimento dello stesso al fine di evitare gravi pericoli che minaccino l’incolumità pubblica e la sicurezza, anche in previsione degli eventi programmati che si svolgeranno all’interno del parco.

“Allo scopo di compensarne parzialmente la perdita e di ricostituire l’originario disegno del parco, verrà messa a dimora una pianta della medesima specie di quella che verrà abbattuta – fanno presenre dal Comune – La parte di tronco che verrà mantenuta sarà oggetto di un’opera scultorea”.

Il messaggio del sindaco

Purtroppo avrei fatto il possibile pur di evitare l’abbattimento del faggio monumentale, ma per la sicurezza dei frequentatori del parco e soprattutto dei tanti bambini che non hanno la percepezione del pericolo, ho dovuto procedere all’abbattimento come consigliato dagli agronomi intervenuti in loco.

Il sindaco Sergio Mina

(foto archivio)

26062024