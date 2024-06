Sport

SARONNO – C’è anche un po’ di Robur Saronno ai FIBA European Championship for Small Countries. Pietro Ugolini, fresco vincitore della Serie B Interregionale, andrà in vacanza con un po’ di ritardo rispetto ai suoi compagni di squadra saronnesi. L’ala classe 2000 è infatti attualmente impegnata con la sua nazionale, San Marino, nell’ambito della competizione europea dedicata ai piccoli stati, alla quale partecipano le nazionali europee che non prendono parte alle qualificazioni per l’Eurobasket.

Trofeo a cadenza biennale, l’edizione 2024 si svolge in Andorra, più precisamente nella capitale Andorra la Vella. A giocarsi la vittoria finale, le quattro nazioni partecipanti : Malta, Gibilterra, l’ospitante Andorra e San Marino.

La competizione si svolge dal 25 al 30 giugno. Le quattro squadre che compongono un girone all’italiana si incontrano tra di loro nei primi tre giorni (solo partita d’andata), dopodichè si procede, passato un giorno di riposo giovedì 28 giugno, alle semifinali venerdì 29 e alla finalissima sabato 30.

San Marino ha giocato perciò già due incontri, vincendo all’esordio contro i campioni in carica di Andorra (68-63) e perdendo ieri contro Malta (92-52). Il saronnese Ugolini ha messo a referto 6 punti, 7 rimbalzi, 1 assist e ben 5 palle rubate nella prima gara, mentre nella seconda non è sceso in campo.

Oggi alle 17, visibile sul canale youtube ufficiale FIBA, San Marino affronterá Gibilterra per l’ultima partita del girone. Da una maglia biancoazzurra all’altra, staremo a vedere se Pietro Ugolini riuscirà a fare doppietta portandosi a casa anche la competizione europea dopo lo strepitoso successo con Saronno.

