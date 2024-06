Comasco

RESCALDINA – TURATE – E’ stata fatale la caduta dalla moto di ieri a Turate per Riccardo Legnani 23enne di Rescaldina.

Sulla vicenda sono ancora in corso le indagini delle forze dell’ordine e le certezze sono poche. L’incidente è successo in via Cavour dove il giovane ha perso il controllo della sua moto. Le ipotesi sono tutte aperte da quella di un’ostacolo sulla strada al malore. Certe le pesanti conseguenze. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime al personale dell’ambulanza della Croce rossa di Saronno arrivata sul posto in pochi minuti. Il personale sanitario è stato raggiunto dall’automedica e quindi dall’elicottero di Como che ha trasferito il 23enne all’ospedale di Circolo di Varese.

E’ stato ricoverato in rianimazione ma malgrado le cure non è riuscito a superare ferite e traumi e oggi, giovedì 27 giugno, si è spento. In attesa che siano fissati i funerali proseguono gli accertamenti dei carabinieri di Cantù che hanno effettuato i rilievi e sequestrato la moto.

Grande l’incredulità di amici e conoscenti che si sono stretti intorno alla famiglia. Unite nel cordoglio diverse comunità da Rescaldina dove il giovane viveva, a Garbagnate Milanese dove era originaria la famiglia, ad Arese dove per qualche tempo aveva praticato pallanuoto. Appassionato di motori e di sport Legnani aveva studiato al Verri di Busto Arsizio.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti