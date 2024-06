Calcio

MEDA- Dopo gli acquisti di Pedrazzini e Di Cesare a centrocampo, il Meda rinforza il reparto offensivo con un nuovo bomber, che la prossima stagione indosserà la casacca bianconera.

Colpo di livello per la società brianzola, che si assicura Samuele Calmi, attaccante con una solida esperienza in Serie D. Calmi ha trascorso l’ultima stagione al Borgo San Donnino, mettendo a segno 5 reti. Il suo percorso calcistico inizia nel settore giovanile del Seregno, con il quale ha esordito in prima squadra, per poi proseguire al NibionOggiono. La sua stagione migliore l’ha vissuta al Vis Nova Giussano, dove ha realizzato 8 gol, dimostrando tutto il suo potenziale offensivo.

Con il suo acquisto, il Meda porta a casa un bomber dalle reti assicurate, che potranno risultare fondamentali per migliorare il risultato ottenuto nella stagione appena conclusa.

