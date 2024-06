Calcio

LENTATE- La Lentatese prosegue con la campagna di calciomercato in entrata e rinforza la rosa con due nuovi arrivi.

Il direttore sportivo Ivan Fagone ha portato a Lentate due nuovi talenti, un centrocampista e un attaccante, entrambi classe 2002. Nella prossima stagione vedremo Filippo Balduzzi indossare la maglia dei rossoblù: centrocampista proveniente dal Castello di Cantù, dove ha maturato la sua carriera sin dalla Juniores. Nonostante la giovane età, ha già giocato sia in Promozione, sia in Eccellenza, fornendo ottime prestazioni con la società canturina.

In arrivo anche il bomber Matteo Siano dalla Sestese, dove ha concluso la stagione con all’attivo 7 reti. In precedenza, ha calcato molti campi di Serie D con la maglia dell’Arconatese, del Gozzano e del Real Calepina.

Molto probabilmente gli acquisti in casa Lentatese non si fermeranno e si cercherà di costruire una squadra pronta al salto di categoria.

(foto di Filippo Balduzzi, presa dal sito specialistico: paolozerbi.com)

