CISLAGO – Nuove telecamere contro lo spaccio e il consumo di droghe: è il nuovo passo che l’amministrazione comunale ha messo in atto per il progetto “Scuole sicure”, con l’obiettivo di proteggere e tutelare i nostri ragazzi dalla piaga della droga. Lo stesso progetto è risultato destinatario di un contributo economico ministeriale di 11.544 euro, che ne ha potuto permettere lo svolgimento.



Il progetto, oltre alla campagna educativa contro l’uso di sostanze stupefacenti destinata agli studenti, prevedeva il posizionamento di telecamere di videosorveglianza nei pressi della scuola secondaria di primo grado “Aldo Moro”.



L’installazione dei nuovi sistemi di videosorveglianza si è conclusa in questi giorni e ci auguriamo possa essere un utile deterrente al fenomeno dello spaccio e alle attività criminose ad esso collegate, infondendo maggiore sicurezza nella popolazione.

(foto: dalla pagina facebook dell’amministrazione di Cislago)

