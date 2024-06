Città

SARONNO/SARONNESE – L’estate nel Saronnese è entrata nel vivo, offrendo un’ampia gamma di eventi che promettono piacevoli serate estive. Tra le attività principali, le Notti Bianche a Rovello e a Cislago sono un appuntamento immancabile, caratterizzate da negozi aperti fino a tarda notte, musica, spettacoli e tanta animazione per le strade, senza dimenticare la nuova edizione del Festival di villa Arconati a Castellazzo di Bollate ricca di artisti da tutto il mondo.

Venerdì 28 giugno

LAINATE – Dalle 20.30, nella cornice storica di villa Litta di largo Vittorio Veneto 12, “Silent Wifi Concert” l’emozione della musica in cuffia con Andra Vizzini piano silent, Antonio Gargiulo voce recitante e Valerio Cassano live painting. Informazioni e prenotazioni al sito internet www.villalittalainate.it.

SARONNO – Alle 21.30, nei giardini di villa Gianetti in via Roma 20 e in occasione di Estate Divina, appuntamento con “Karaokissimo” con Gabriele Fumagalli. Informazioni al sito internet www.comune.saronno.va.it.

SARONNO – Dalle 21.45, in via Amendola, Comune e Gruppo Astrofili Bernasconi propongono una serata di proiezioni fotografiche dell’eclissi di Sole dell’8 aprile 2024. Per informazioni all’e-mail [email protected].

Sabato 29 giugno

CISLAGO – Dalle 18 torna la “Notte Bianca” con mercativi creativi, food and drinks, area giochi, negozi aperti, musica e balli (in foto una passata edizione). Informazioni dettagliate al sito internet www.comune.cislago.va.it.

ROVELLO PORRO – Dalle 19, nelle vie del centro storico, si svolgerà “Mezzanotte Bianca Rovellese” con musica, arte e animazione. Dalle 20.30 possibilità di visite guidate alla chiesa parrocchiale e al santuario della Beata Vergine del Carmine, informazioni al sito www.comune.rovelloporro.co.it.

SARONNO – Dalle 20.30 in varie location quali l’Istituto Padre Monti, la chiesa di san Francesco e il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli si terrà la corale di Saronno. Gli eventi musicali si inseriscono nella festa patronale dei santi Pietro e Paolo. Dettagli al sito internet www.chiesadisaronno.it.

SARONNO – Alle 21, nel giardino di villa Gianetti in via Roma 20, proiezione della partita per gli ottavi di finale degli Europei 2024. Informazioni al sito www.comune.saronno.va.it.

Domenica 30 giugno

ROVELLASCA – Alle 14.30, nel centrale parco Burghé, biblioteca comunale insieme a Manera Schigera e La ruota del cavallo propongono “Scacchi al parco Burghé”. Informazioni e registrazioni all’e-mail [email protected].

SARONNO – Alle 21, nel cortile di Casa Morandi in viale Santuario 2, concerto “Fantasia Pop” con il coro da camera Hebel Città di Saronno.

CASTELLAZZO DI BOLLATE – Nella prestigiosa cornice storica di villa Arconati, concerto all’alba con Cecilia, arpa e voce. L’evento si inserisce nella manifestazione “Festival di villa Arconati”, informazioni al sito internet www.festivalarconati.com.

