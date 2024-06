Politica

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli.

“Ho letto il comunicato del Movimento 5 Stelle dedicato alla mozione discussa lunedì sera in consiglio comunale in materia di sicurezza e Polizia Ferroviaria.

Ovviamente non è compito mio entrare nel merito delle dichiarazioni di natura politica, che ognuno nel nostro Paese fortunatamente può fare, grazie alla libertà di pensiero e di espressione garantiti dall’art. 21 della Costituzione. Tuttavia, in funzione di Presidente del Consiglio Comunale, come tale deputato alla tutela del civico consesso e delle norme che lo regolano, nonché dei suoi componenti, Consiglieri e Gruppi Consiliari, devo purtroppo rilevare che il citato Movimento politico non può legittimamente usare espressioni come “…il nostro Consigliere Giuseppe Calderazzo…” e “voto contrario del nostro consigliere Giuseppe Calderazzo”.

Invero, il consigliere Giuseppe Calderazzo, dopo avere rinunciato alla propria iscrizione al Gruppo Consiliare del Partito Democratico, in cui era stato eletto, risulta essere Consigliere indipendente non iscritto ad alcun Gruppo Consiliare, come previsto dal vigente Regolamento.

Non esiste, quindi, né può legittimamente esistere, una rappresentatività da parte del citato Consigliere Calderazzo di una forza politica che non fa parte del consiglio comunale, da cui peraltro era rimasto escluso alle elezioni comunali del 2020 per non avere raggiunto il minimo dei voti necessari per legge. Pertanto, le riportate espressioni usate in questo comunicato dal Movimento 5 Stelle non corrispondono a quanto consentito dal vigente Regolamento del Consiglio e costituiscono un vulnus per il Consiglio Comunale e per le sue articolazioni.

Si invita pertanto il predetto Movimento a rettificare e ad evitare confusive e suggestive definizioni, che modificano illegittimamente l’immagine istituzionale del Consiglio Comunale, della sua composizione e dei Consiglieri comunali. Si sottolinea, peraltro, la scrupolosa correttezza del Consigliere dott. Calderazzo, che ha sempre usato l’appropriata definizione di “Consigliere Indipendente”, come riconosciutagli dal Regolamento. La sua attuale appartenenza politica esterna all’organo elettivo, del tutto libera, non rileva, neppure indirettamente od obliquamente, per l’esercizio della sua funzione di Consigliere non iscritto ad alcun Gruppo Consiliare costituito nell’assemblea civica.

Si è certi che il Consigliere Calderazzo proseguirà nel suo corretto, apprezzato comportamento e saprà bene distinguere e separare la sua funzione pubblica, sottoposta al vigente regolamento consiliare, da esterne militanze politiche, cui ha liberamente scelto di aderire.

