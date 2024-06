iltra2

GORLA MINORE – Intervento dei carabineri della Compagnia di Saronno ieri alle 20 in via Dante Alighieri a Gora Maggiore, dove era stato segnalato un incidente stradale, un pedone investito. I tutori dell’ordine, accorso con una ambulanza del Sos Mozzate e l’automedica, hanno soccorso una donna di 29 anni ed una bimba di 2 anni, apparse in condizioni assolutamente non preoccupanti e che sono state visitate.

A seguire tutti gli accertamenti medici del caso che sono stati eseguiti all’ospedale di Busto Arsizio. I militari dell’Arma anno avviato gli accertament di routine, in casi come questi, per chiarire tutti i contorni dell’accaduto e le eventuali responsabilità.

(foto archivio: automedica in servizio sul territorio per una precedente emergenza sanitaria)

27062024