Cronaca

SARONNO – Non è certo passato inosservato ieri l’intervento alle 19 di carabinieri e ambulanza nel centro storico di Saronno, in zona pedonale. I soccorsi sono arrivati in via Garibaldi su segnalazione di alcuni cittadini, che riferivano al telefono di una persona in evidente difficoltà.

I militari dell’Arma ed il personale dell’autolettiga della Croce rossa saronnese subito arrivata sul posto hanno trovato una donna di 60 anni che stava male: le hanno diagnosticato una intossicazione etilica, ovvero aveva bevuto decisamente troppo. Con l’ambulanza è stata trasportata all’ospedale cittadino, in condizioni che comunque non sono apparse particolarmente preoccupanti.

Si tratta dell’ennesimo intervento dei soccorsi per situazioni simili, nel centro storico cittadino, negli ultimi tempi.

(foto: soccorsi in via Garibaldi nel centro storico di Saronno)

27062024