MISINTO – Mancano pochi giorni all’inizio della manifestazione amata dai misintesi e da tutti i cittadini del circondario: la festa della birra, quest’anno, porta novità: tre weekend di luglio dedicati alla socialità, al volontariato e alla beneficenza.

L’evento più atteso dell’estate, ormai giunto alla 27esima edizione, inizierà quindi giovedì 4 luglio per terminare sabato 20 luglio con la grande cerimonia di chiusura. La tradizionale manifestazione, che ormai da anni attira a s un pubblico sempre più numeroso, sarà allestita nel parco della scuola elementare di via Marconi; i festeggiamenti si terranno ogni settimana da giovedì a domenica, giornate in cui si susseguiranno svariati appuntamenti dedicati sia ai giovani che alle famiglie. Non mancheranno band provenienti direttamente dalle Germania per vivacizzare le serate e il buon cibo preparato in collaborazione con la Federazione Cuochi.

Misinto si trasformerà per tre settimane in un vero e proprio villaggio della birra, con sabbia e ombrelloni: un nuovo allestimento che renderà l’ora dell’aperitivo imperdibile, come anticipa Fabio Mondini, presidente di Gam E20. Alla festa non potrà mancare il deputato Fabrizio Sala, che da anni segue in prima persona la manifestazione.

