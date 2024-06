Città

SARONNO – “La sicurezza è un tema serio che riguarda ognuno di noi ed è necessario che venga trattato con la giusta serietà. Purtroppo la maggioranza ha ignorato o addirittura negato per troppo tempo le criticità a Saronno e solo un servizio tv scandalistico e le polemiche sono riusciti a porre il tema in cima all’agenda politica della città”.

QUI LA SINTESI Inizia così la nota di Azione in merito alla mozione sulla Polfer in stazione discussa martedì sera in consiglio comunale QUI LA DIRETTA

“Si è perso tempo prezioso, ma finalmente ora si sta lavorando al miglioramento della situazione. Come Azione, condividiamo la mozione presentata dalla maggioranza nell’ultimo Consiglio comunale in merito all’istituzione di un presidio permanente della Polizia Ferroviaria presso la stazione di Saronno. Inoltre, condividiamo la necessità che tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio ratifichino questo appello rivolto al Ministero degli Interni all’unanimità per conferire maggior peso a una questione che riguarda la vita di tutti i cittadini, superando miopi ideologie e prese di posizione che vanno contro l’interesse generale della cittadinanza.

Il nostro partito non è rappresentato in Consiglio comunale, ma è nostro diritto e dovere prendere parte al dibattito politico. Nell’ultimo appuntamento abbiamo notato una generale superficialità da parte delle opposizioni nel criticare la mozione presentata.

Come ricordato dal Prefetto Pasquariello, i numeri non indicano un’emergenza eclatante, ma vi sono comunque delle criticità che tutti dobbiamo contribuire a risolvere. Se maggioranza e opposizioni concordassero in merito alla necessità di un presidio della PolFer, allora sarebbe utile ed efficace un appello unanime, per smuovere una decisione che al momento dipende dal Ministro dell’Interno leghista Matteo Piantedosi. Se così non fosse, sarebbe lecito chiedersi se le opposizioni intendano realmente dare un contributo per migliorare la sicurezza della città o se preferiscano mantenere accesa una fiamma di populismo, utile solo alla loro propaganda e non agli interessi dei cittadini di Saronno.

—