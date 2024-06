ilSaronnese

ORIGGIO – A fine mese, precisamente il 29 giugno, Origgio si prepara a ospitare nuovamente la “Muschionight”, la Notte Bianca che animerà le strade intorno alla Cascina Muschiona. La scorsa edizione ha visto una grande partecipazione, e quest’anno gli organizzatori sperano di replicare il successo. L’evento inizierà alle 19 e offrirà una vasta gamma di attività per tutte le età. Saranno presenti panini speciali e birre artigianali al pub della Cascina, oltre a numerosi stand gastronomici. Per i più piccoli, ci saranno gonfiabili e giochi, mentre per i ragazzi e gli adulti, vari hobbisti esporranno le loro creazioni lungo le vie.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune e organizzata dalla Pro Loco di Origgio, coinvolge anche la Polizia locale, il Corpo Musicale San Marco, i cacciatori e i Carabinieri. Grazie alla collaborazione di tutti, la “Muschionight” si conferma un appuntamento imperdibile, capace di unire la comunità e offrire una serata di divertimento e socialità per tutti.

(foto archivio)

