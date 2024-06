news

Il 2024 è stato un anno molto positivo per Solana, sebbene il token sia in calo a causa della fase ribassista del mercato delle criptovalute.

Secondo i dati di Coinmarketcap, il token SOL è cresciuto del 659% nell’ultimo anno, mentre nell’ultimo mese ha subito un calo del 24%.

A gennaio del 2024, Solana ha toccato un valore di 200 dollari, per poi scendere a 150 dollari verso aprile, con una ripresa sopra i 180 dollari registrata a maggio.

Al momento, il token SOL si trova sotto i 130 dollari, con un valore di 126 dollari registrato dopo un calo dell’11% negli ultimi 7 giorni.

Tuttavia, Solana resta la quinta criptovaluta per market cap, con un totale di circa 60 miliardi di dollari.

Inoltre, gli sviluppatori stanno preferendo Solana ad Ethereum per la creazione di Dapps e token, in quanto offre commissioni di transazione più basse e una maggiore versatilità.

Le meme coin e i token di Solana come BONK e WIF hanno avuto finora un anno molto positivo, oltre ad aver aiutato la blockchain a crescere. Anche Base Dawgz, un token multi-chain creato su Base è stato portato su Solana.

Secondo gli analisti, la situazione attuale di Solana, sebbene non positiva, potrebbe cambiare nel breve termine e riportare la criptovaluta in crescita.

Vediamo quali sono le previsioni rialziste per il 2024 e il 2025, ricordando sempre ai trader di prenderle sempre con le pinze in quanto non attendibili.

Previsioni 2024

Gli analisti ritengono che Solana potrebbe raggiungere un valore minimo di 200 dollari verso la fine del 2024. La crescita della blockchain, alimentata anche da un possibile aumento del valore del Bitcoin, potrebbe portare il SOL a un valore medio di 220 dollari e a un massimo di 250 dollari.

Previsioni 2025

Nel 2025, il valore di Solana potrebbe arrivare a un valore minimo di 280 dollari e a un valore medio di 300 dollari.

Le previsioni più positive, vedono il token SOL salire fino a una cifra tra i 380 e i 450 dollari. Tuttavia, prima di raggiungere il traguardo di 500 dollari, il valore di SOL potrebbe subire un nuovo calo e tornare verso i 400 dollari.

Base Dawgz

Base Dawgz è una meme coin basata sulla blockchain Base, con l’intenzione di creare un token multi-chain e permettere ai trader di scambiarlo su diverse reti.

Il token DAWGZ si può comprare in presale con BASE, ETH, BNB, AVAX e anche SOL a un valore attuale di 0,00527 dollari. Il progetto ha raccolto più di 2 milioni di dollari, a testimonianza dell’interesse crescente dei trader per i token multi-chain.

Presumibilmente, dopo il listing su DEX, il DAWGZ si potrà scambiare sulle blockchain delle criptovalute supportate in presale, compresa quindi anche Solana.

Il token sta attirando anche gli appassionati delle meme coin, grazie al suo umorismo che vede un Doge e altri meme come Pepe lanciarsi da un aereo per un po’ di sano Base Jumping.

Il progetto permette ai trader di ottenere DAWGZ gratuitamente tramite lo Share-To-Earn e un programma di referral.

Lo Share-To-Earn è una meccanica che consente di ottenere punti condividendo contenuti su X inerenti a Base Dawgz. I punti si potranno in seguito utilizzare per ottenere token DAWGZ.

Il programma di referral permette di ricevere DAWGZ consigliando il token ai propri contatti, inviando loro un link. Se il link verrà usato per comprare il token, allora chi lo ha inviato guadagnerà ricompense in token.

In futuro, il team del progetto intende attivare anche il meccanismo di staking, sebbene al momento non ci siano notizie a riguardo.

